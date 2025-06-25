Украинский парламентарий отметил, что Трамп "успокаивает агрессию", а не выполняет обещания по установлению мира.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко официально отозвал номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он обвинил экс-президента США в "успокоении агрессора" и заявил, что потерял всякую веру в способность Трампа остановить войну в Украине, пишет The Telegraph.

"Это успокоение агрессии поощряет Путина продолжать атаки. Трамп просто закрывает на все это глаза", - написал Мережко в обращении к Нобелевскому комитету.

В 2024 году Мережко выдвинул Трампа на престижную премию, надеясь, что это будет стимулировать его к действиям. Впрочем, реальность оказалась противоположной: Трамп отказался от переговоров с Украиной после ряда неудачных встреч с президентом Зеленским, зато поддержал посредничество между Израилем и Ираном.

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После ракетных ударов России по Украине Трамп ограничился публикацией в соцсетях: "Владимир, остановись!". Это вызвало волну возмущения среди украинских и международных наблюдателей.

"Ежедневно нас бомбардируют, но Трампу все равно. Он не выполнил своих обещаний. Я не могу с чистой совестью поддерживать его кандидатуру", - подчеркнул Мережко.

Что предшествовало

Несмотря на это, американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер на этой неделе подал новую заявку на номинацию Трампа за его "историческую роль" в достижении перемирия между Ираном и Израилем. Пакистан тоже заявил о таком намерении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал НАТО оказать давление на Россию: "Саммиты НАТО и ЕС на этой неделе должны показать силу. Пришло время решений".

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