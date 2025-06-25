По словам Павла Нарожного, на линии фронта воюет максимум 250-300 тысяч россиян.

Сейчас кажется, что враг на всех участках фронта имеет ресурсы. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины стоят в глухой обороне, ведь у нас не хватает людей на 1500-1700 км линии фронта, поэтому не происходит с украинской стороны попыток атаковать на том или ином направлении. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского радио".

"Какие-то контратаки есть, но они относительно небольшие. Все остальные операции - это преимущественно оборона. Поэтому оно имеет такой вид, что вроде бы враг имеет возможность давить на всех участках фронта. Но на самом деле у россиян ресурсов, чтобы закрыть все дыры в своей обороне, нет, это нереально. У них 600-650 тысяч бойцов на всей линии фронта, из которых воюет 250-300 тысяч, это в лучшем случае. Берем 1500 км, берем 300 тысяч бойцов и получаем, скажем прямо, ну очень "жиденькую оборону". В лучшем случае - 10 бойцов на километр", - подчеркнул эксперт.

По словам Нарожного, на таких участках фронта, как Покровск, Сумская область, оборона врага гораздо плотнее.

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"На Сумщине - 60 тысяч бойцов, на Покровске - более 100 тысяч. То есть дыры во фронте найти абсолютно реально", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности оценил, могут ли россияне окружить Сумы. По его словам, в последнее время Россия ежедневно теряет около 1300 человек из-за массированных штурмов, в том числе и на Сумском направлении.

"Россия пытается создать буферную зону... и, хотя она имеет определенные тактические продвижения, эти атаки чрезвычайно изнурительны", - считает представитель НАТО.

Он отметил, что сейчас окружение Сум маловероятно и не имеет реалистичного сценария.

В то же время аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Новомихайловка. Также противник продвинулся возле Радьковки, Грековки, Нелиповки, Романовки, Новоторецкого, в Голубовке и Леонидовке.

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