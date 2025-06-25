Волонтер раскритиковал боксера за то, что тот не написал, кто именно ударил по Белгород-Днестровскому ракетой.

Украинский боксер, бывший чемпион мира Василий Ломаченко высказался о ракетном ударе РФ по лицею в Белгород-Днестровском. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Сегодня трагический день для всех аккермацев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья выздороветь раненым! Мир всем", - написал он.

В то же время на такие слова отреагировал украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула. В частности он обвинил боксера в том, что тот не признает публично, кто именно запускает эти ракеты.

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"Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков? С благословения твоего в*ратого патриарха Кирилла! Который такой же черт как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?", - написал Притула.

На что Ломаченко ответил, обращаясь к волонтеру:

"Бессовестный человек! Действительно, мы с Вами разные украинцы!".

Атака РФ на Белгород-Днестровский - что известно

Как писал УНИАН, 23 июня РФ атаковала баллистикой лицей в Белгород-Днестровском, что в Одесской области. Тогда сообщалось, что в результате удара погибли два человека, а также ранения получили 12 человек.

"Трое пострадавших - в тяжелом состоянии. Другие раненые, среди которых двое подростков, находятся в состоянии средней степени тяжести", - отметил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

На такой удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал его неслучайным и демонстративным.

"Абсолютно сумасшедший удар российской ракеты просто по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были его работники. К сожалению, под завалами могут быть люди", - написал глава государства.

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