Хотя испанский Бенидорм славится вечеринками, в нескольких минутах езды находится сказочный город с мощеными улицами, историей и потрясающими закусочными.

Бенидорм популярен среди туристов благодаря солнцу, низким ценам и знаменитой улице Калле Жерона, более известной как "полоса".

Но, кроме тусовок, в этом городе для отдыха также есть много захватывающих дух мест, о которых, возможно, не знает широкий круг туристов, пишет Express. Один из способов убежать от тусовки - поехать в небольшой городок недалеко от Бенидорма. В нем нет шумных компаний и дискотек до утра, а еще его сравнивают с красотой Миконоса.

Издание отметило, что добраться до этого городка под названием Альтеа, можно всего в 18 минутах езды на машине или в 12 минутах на автобусе от Benidorm Intermodal.

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Прибыв в этот городок, вы почувствуете, будто перенеслись назад во времени. Сказочный старый город состоит из узких мощеных улочек и ярко беленых домов.

Прогуливаясь по улицам, вы почувствуете свежий аромат кофе из местного кафе или еду из необычных ресторанов.

Туристов часто поражает красота церкви под названием Нуэстра Сеньора дель Консуэло или Иглесия де Арриба. А когда вы посмотрите за церковь, вы увидите синее море и длинный пляж.

Опытные туристы рекомендуют обязательно посетить Альтеа и называют ее "скрытой жемчужиной всего в 15 минутах от Бенидорма".

Туристы отметили, что этот городок может похвастаться лучшими видами на всем побережье Коста-Бланка и всего дня хватит, чтобы изучить его. Также туристы с опытом похвалили местные бары и рестораны и в целом восторгались тамошней атмосферой, которая мало кого оставит равнодушной.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван наименее посещаемый остров Испании. Настоящая скрытая жемчужина, этот маленький Канарский остров является всемирно известным местом для дайвинга.

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