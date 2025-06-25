Такой самолет начали разрабатывать в 1980-х годах.

Американский бомбардировщик В-2 является инженерным прорывом, который сделала компания Northrop Grumman, поэтому его не с чем сравнивать. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Украинского радио".

По его словам, такой самолет начали выпускать уже после окончания Второй мировой войны.

"Создали самолеты, очень мощные, с интересными характеристиками, но все они были отменены - их разобрали на металл. Через много лет корпорация Northrop Grumman выиграла гонку между разными фирмами и взялась за разработку В-2. Это было начало 1980-х годов. Первый полет первого образца был осуществлен в 1989-м, а начало эксплуатации приходится на 1997 год. Эксплуатируются В-2 по сей день. Выпускались эти самолеты с 1980-го по 1997 год, сделали 21 единицу", - отметил эксперт.

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По его словам, один самолет был потерян в авиационном инциденте, случившемся из-за ошибки наземного обслуживания. Тогда самолет серьезно пострадал, однако пилотам удалось катапультироваться и выжить.

"Еще на двух экземплярах были небольшие инциденты, которые не привели к повреждениям. Самолеты до сих пор летают, ничего лучшего на сегодня нет. Мы должны понимать, что фирма потратила на разработку этого самолета 44 млрд долларов - в ценах 1980-х годов. То есть, самолет очень дорогой. Советский Союз хотел ответить самолетом Ту-160. Насколько мне известно, Ту-160 стоил также бешеных денег для СССР. Один из разработчиков этого самолета когда-то давно мне сказал, что стоимость разработки была эквивалентом того, чтобы каждому гражданину Советского Союза, в том числе новорожденным детям, можно было выдать бесплатно "Запорожец". А этот автомобиль тогда стоил где-то 3500 рублей. Такая вот стоимость проекта", - поделился Хазан.

Эксперт считает, что такое оружие, как этот самолет, решает судьбу войны.

Также он рассказал, какие технологии были использованы, чтобы сделать бомбардировщик малозаметным:

"Есть такой коэффициент - эффективная площадь рассеивания (ЭПР). В В-2 он составляет одну стотысячную квадратного метра. Другие эксперты считают, что от одной стотысячной до одной тысячной квадратного метра - оператор может увидеть такой отпечаток на локаторах. Если взять ЭПР для Су-34, то он будет в разы больше. То есть, операторы легко могут зафиксировать его как летящий объект. Именно поэтому говорим о бешеной стоимости, ведь самолет стоил 1 млрд долларов, по старым ценам, без оборудования. А с оборудованием - 2 млрд 100 млн. И стоимость покрытия - это огромные средства. Но мы должны понимать, какие положительные последствия несет такое вооружение - решает судьбу войны".

Бомбардировщики B-2 - последние новости

Напомним, недавно США атаковали бомбардировщиками B-2 ядерные объекты Ирана. Эти самолеты использовали сверхмощные бомбы GBU-57, однако военные США воздержались от того, чтобы вызвать радиоактивное загрязнение во время удара.

"Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", - сообщил президент США Дональд Трамп 22 июня.

Известно, что семь стелс-бомбардировщиков США пролетели примерно 37 часов, чтобы атаковать иранские ядерные объекты. В Пентагоне назвали операцию "Midnight Hammer" самым длинным полетом B-2 Spirit за последние десятилетия.

В то же время пилоты-рекордсмены рассказали, как это - летать на бомбардировщике B-2 в течение 44 часов во время миссии, которая состоялась в октябре 2001 года после трагических террористических атак 11 сентября.

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