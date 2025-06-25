В то же время в ряде областей ожидается неустойчивая погода с дождями и ветром.

В Украине ожидается сильная жара. Уже в ближайшие дни в ряде областей воздух прогреется до +36°...+37°. К счастью, такая жара продлится недолго. Уже в конце недели температура снизится до более благоприятной. Об этом свидетельствует прогноз синоптик Игоря Кибальчича.

Погода 26 июня

В четверг, по прогнозу синоптика, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Лишь ночью в северо-восточных областях, днем местами на крайнем западе пройдут кратковременные грозовые дожди. На западе страны днем при грозах возможны локальные шквалы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +23...+29 °С, а на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +31...+36 °С.

Погода 27 июня

Накануне выходных в западных, северных, центральных и Одесской областях ожидается неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. Ночью будет +14...+19 °С, днем +22...+28 °С, а в центральных и южных областях местами раскалит до +32...+37 °С.

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Погода 28 июня

Ночью на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем в большинстве областей возможны порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +11...+17 °С, днем по всей стране будет +21...+27 °С, только в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

Погода 29 июня

В конце недели в северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. В остальных областях без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с, утром и днем порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью будет +12...+18 °С, днем +19...+24 °С, а на юге +24...+29 °С.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что устойчивой жары в Украине пока не прогнозируется. Так, температура будет колебаться и прыгать - на юге, востоке, на Закарпатье столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше.

"Однако устойчивого периода жары или сильной жары в Украине не ожидается", - говорит она.

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