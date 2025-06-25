Насекомые рассматриваются как экологически более безопасная альтернатива традиционному мясу.

Все последние попытки поощрить людей потреблять насекомых оказались обреченными на провал из-за распространенного чувства отвращения к такой пище. Об этом сообщает The Guardian.

Разведение и потребление насекомых в последние годы активно продвигалось как более экологичная альтернатива традиционному мясу. Дело в том, что выращивание скота оказывает значительное влияние на окружающую среду: оно является причиной вырубки лесов, вызывает загрязнение воды и производит парниковые газы.

Однако, несмотря на гораздо меньшее влияние на планету, потребление насекомых (например, сверчков или саранчи) вряд ли станет массовой практикой - особенно в западных странах, где люди всё ещё испытывают отвращение к самой мысли о такой пище. Исследование показало, что до 91% жителей США и Европы готовы попробовать растительные альтернативы мясным продуктам, тогда как возможность употребления в пищу насекомых рассматривают лишь около 20% респондентов.

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Кроме чисто культурного фактора существуют и экономические барьеры. Многие компании сосредоточены на выращивании таких видов насекомых, которые идут преимущественно для корма животным, а не для питания людей.

"Учитывая эти вызовы, трудно представить, как пищевые продукты из насекомых могут существенно заменить традиционное мясо", - говорят авторы исследования, опубликованного в npj Sustainable Agriculture.

В качестве альтернативы продвижению идеи питаться насекомыми ученые советуют продвигать на рынок более привычные растительные продукты.

Стоит также добавить, что сравнительно немного жителей западных стран переходят на вегетарианство или веганство. Мировое потребление мяса, вероятно, будет расти в ближайшие десятилетия на фоне повышения спроса со стороны новых состоятельных слоев населения в таких странах, как Китай.

Продовольственная безопасность в мире - последние новости

Только одна страна в мире способна полностью обеспечить себя продовольствием. Специалисты считают, что если бы мировая торговля продовольствием внезапно прекратилась, единственной страной, которая могла бы полностью обеспечить себя продовольствием была бы Гаяна - небольшая страна на севере Южной Америки. Она имеет теплый климат, благоприятный для сельского хозяйства, а также прямой доступ к океану, где можно ловить рыбу.

Также сообщалось, что Москва манипулирует мировым рынком зерна и использует голод как инструмент войны. Эксперты считают, что кампания Кремля по уничтожению украинских запасов зерна в портах является методичной и стратегической.

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