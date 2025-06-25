Ожидаемое прибытие судна к 26 июня может стать проблемой для западных властей.

Танкер для транспортировки сжиженного природного газа из санкционного списка, по всей видимости, направляется к российскому терминалу, из которого поставляют газ в Европу. Это станет вызовом для Запада, который избегал ограничений в отношении экспортного завода.

Издание Bloomberg пишет, что согласно данным отслеживания судов, танкер Iris, ранее известный как North Sky из санкционного списка США, указал в качестве пункта назначения Сабетту в северной Сибири, где находится экспортный терминал Yamal LNG. Ожидается, что судно прибудет к 26 июня.

"Ямал СПГ", крупнейший в России завод по экспорту сжиженного природного газа, продолжает поставлять грузы в Европу. Погрузка топлива на судно, подпадающее под санкции, может сделать завод целью для западных ограничений. США и Европа избегали введения санкций против "Ямал СПГ", чтобы обеспечить снабжение европейского рынка.

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Согласно базе данных Equasis, в апреле судно Iris сменило судоходную компанию на российскую фирму ELEGEST OOO.

Неясно, действительно ли танкер Iris пришвартуется в Ямале или даже загрузит топливо. Судно также может продолжить путь на юг к заводу Arctic LNG 2, который попал под санкции США в 2023 году и не экспортировал грузы с октября.

Санкции против "теневого флота" - последние новости

В 2024 году Великобритания, наряду с нашими союзниками в США и Евросоюз, ввела санкции против проекта "Арктик СПГ 2". С тех пор проект был вынужден сократить производство.

В конце сетября 2024 года , введя санкции в отношении пять судов и двух связанных с ними организаций, участвующих в транспортировке российского СПГ.

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