82% производств открыто против мужчин в возрасте 25-45 лет. Только 46 дел (0,16%) касаются женщин.

В Украине фиксируется резкий рост количества производств за нарушение правил воинского учета. Как свидетельствуют данные OpenDataBot, с апреля по июнь 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вынесли более 11 тысяч штрафов, а общее количество производств с начала года превысило 28 тысяч.

Апрель стал рекордным месяцем - тогда было открыто 5 682 дела. В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно. Однако, только каждое пятое производство было закрыто, что вызывает вопросы относительно эффективности и справедливости этих процессов.

В Черниговской области зафиксирован антирекорд: один человек получил сразу восемь производств за два месяца - пять в апреле и еще три в июне.

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Ситуация по областям:

Киев - 3 835 дел;

Днепропетровская область - 2 984;

Сумская - 2 464;

Одесская - 2 438;

Харьковская - 2 151.

Всего в девяти регионах количество дел превысило тысячу. Самое активное подразделение - Подольский ТЦК в Киеве, где открыто 1 100 производств.

82% производств открыто против мужчин в возрасте 25-45 лет. Только 46 дел (0,16%) касаются женщин.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская Федерация готовится к затяжной войне на истощение. Захватчики будут пытаться истощить Украину массой своего человеческого ресурса. Поэтому мобилизация сохраняет приоритетность.

"Основным источником обеспечения пополнения нашего войска является продолжение мобилизации. Непопулярная мера, но ведь в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации", - подчеркнул Сырский.

В то же время он настаивает на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК.

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