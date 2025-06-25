Аналитик отметил, что НБУ будет сглаживать колебания курса доллара.

Курс доллара в банках Украины до 27 июня будет в пределах 41,20-42,60 гривни, а в обменниках - в пределах 41,40-42,50 гривни, согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева.

При этом курс евро в банках будет находиться в коридоре от 47,35 до 49 гривень, а в обменниках - от 47,50 до 48,95 гривни.

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, и от 20 до 50 копеек по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 20−30 копеек по обеим валютам", - отметил эксперт.

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Он отметил, что владельцы обменников будут сразу реагировать расширением спреда по покупке-продаже евро вплоть до 70 копеек-1 гривни на евро, если за счет международных факторов будет повышенная турбулентность пары евро/доллар на внешних рынках.

В то же время Национальный банк Украины будет сглаживать колебания курса доллара за счет распродажи американской валюты.

Таким образом, котировки безналичного доллара на межбанке будут в коридоре от 41,60 до 42,25 гривни. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на межбанке будет находиться в пределах 47,54-48,93 гривни.

Курс доллараа в Украине - прогноз банкира до 29 июня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курсовые изменения будут незначительными, а разница между курсами покупки/продажи - минимальной.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,45-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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