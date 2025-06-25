'Это государственная измена': Виткофф прокомментировал утечку секретных данных об ударах США по Ирану

Специальный посланник Трампа заявил, что необходимо инициировать расследование и наказать виновных за этот слив.

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф остро отреагировал на утечку разведывательных данных о недавнем ударе по Ирану. Он назвал это "предательским актом" и призвал к немедленному расследованию.

"Это возмутительно, это государственная измена, и это должно быть расследовано. Тот, кто это сделал, должен быть привлечен к ответственности", - заявил Уиткофф в эфире Fox News, передает BBC.

По его словам, согласно отчетам об оценке ущерба, все три иранских ядерных объекта, по которым был нанесен удар, были полностью уничтожены.

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Утечка разведданных стала новым очагом напряжения в Вашингтоне, а также может повлиять на будущие избирательные позиции Трампа.

Утечка данных об ударах США по Ирану - что надо знать

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Сразу после атаки президент Трамп утверждал, что все объекты были уничтожены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран уже не сможет иметь ядерное оружие.

По данным ряда американских СМИ, в частности CNN и New York Times, удары Соединенных Штатов Америки не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Вероятно, атака лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Два источника сказали журналистам, что запасы обогащенного урана, которые имел Иран, уничтожены не были. Один из собеседников также заявил, что центрифуги в основном "неповреждены". Белый дом эту информацию опровергает.

Трамп разъярен из-за этих публикаций в СМИ. Он продолжает утверждать, что информация СМИ не соответствует действительности и унижает американских военных, которые осуществляли удары.

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