В украинских кинотеатрах новую ленту от Ари Астера можно будет посмотреть с 31 июля 2025 года.

Вышел новый трейлер комедийного триллера "Эддингтон" (Eddington), который является одной из самых ожидаемых новинок в кинотеатрах этим летом.

События фильма, который также относят к жанру неовестерн, происходят в вымышленном небольшом городке Эддингтон в Нью-Мехико, который внезапно становится эпицентром неожиданных событий. В разгар пандемии коронавируса двое политических оппонентов – шериф Джо Кросс и мэр Тед Гарсия обостряют свое противостояние, а зрителями этой взрывоопасной борьбы становятся все жители города.

Главные роли исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Джокер", "Все страхи Бо") и Педро Паскаль ("Гладиатор II", сериалы "Мандалорец", "Последние из нас").

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Также в ленте сыграли Эмма Стоун ("Бедные-несчастные", "Ла-Ла Ленд"), Остин Батлер ("Элвис", "Дюна: Часть вторая"), Люк Граймс ("Пятьдесят оттенков серого", сериал "Йеллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Город ангелов", сериал "Сорвиголова"), Майкл Уорд (сериал "Главарь"), Клифтон Коллинз мл. ("Однажды в... Голливуде", сериал "Мир Дикого запада") и другие.

Снял фильм американский режиссер Ари Астер, известный по фильмам "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Все страхи Бо".

Мировая премьера "Эддингтона" состоялась в мае 2025 года во время Каннского кинофестиваля, где он также участвовал в основном конкурсе, но наград не получил. Критики в основном положительно восприняли ленту, но и без особого восторга.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 67% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба дистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 31 июля 2025 года.

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