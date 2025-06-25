Продать доллар можно в среднем по курсу 41,53 грн, а евро - 48,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 25 июня, подешевел на 9 копеек и составляет 42,08 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,53 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 6 копеек и составляет 48,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,77 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,80 грн/евро, а курс продажи - 48,62 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 25 июня, составляет 106 458 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 442 020 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 25 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро установлен на уровне 48,51 грн за один евро, то есть гривня потеряла 49 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине.

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