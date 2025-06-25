Значительное количество таких предложений от политиков в конце концов не принимают, отметил Иван Тимочко.

Война в Украине продолжается с 2014 года. И у большинства мужчин уже была возможность обновить свои данные различными способами. Такое мнение в эфире "Новости.Live" озвучил военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя инициативу в ВР относительно временного бронирования мужчин, если они не состоят на воинском учете.

"Сколько программ, видоизменений в законах, всеми путями были предоставлены возможности для того, чтобы так или иначе определить пригодность, непригодность, обновить данные, информацию. Я считаю, что сейчас 99% предложений к изменениям законодательства, которые подают депутаты Верховной Рады - это попытки заигрывать с теми, кто уклоняется от военной службы. Или это политические вопросы, которые к конструктивным предложениям мало что имеют значение", - сказал Тимочко.

Военный добавил, что большинство таких инициатив должны проводиться с консультациями Минобороны. В частности должен подниматься вопрос количества людей, которые до сих пор не обновили данные. А также причины таких действий.

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"Тогда можно об этом говорить. Все остальное - это заявления политиков, правки. У нас каждое заседание, десятки и сотни предложений, которые далеко не принимаются", - добавил Тимочко.

Временное бронирование: что известно

Ранее стало известно, что в ВР предлагают бронировать военнообязанных, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, даже если у них нет военного билета, или они не состоят на воинском учете

Предлагается предоставить военнообязанным 45 дней на оформление военного билета и постановки на воинский учет. В то же время забронировать без военного билета тех мужчин, которые находятся в розыске за уклонение от мобилизации не смогут.

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