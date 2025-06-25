Суд назначил новую дату заседания.

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении взяток вице-премьер Алексей Чернышов, ссылаясь на занятость, попросил Высший антикоррупционный суд перенести заседание.

Об этом сам Чернышов сообщил в Facebook. "Как и говорил, придерживаюсь принципа максимальной открытости. Чтобы не было слишком громких заголовков, информирую. Учитывая, что среда - это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, что предусматривает мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня", - написал он в соцсети.

Уже сегодня на заседании Высшего коррупционного суда Чернышова не было, а его адвокат попросил перенести заседание на завтра, 26 июня. Суд удовлетворил эту просьбу.

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Дело Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили подозрение вице-премьеру Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Благодаря сделкам чиновник получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

Ранее были задержаны два соратника Чернышова. Сам он находился за границей, ходили слухи, что в Украину он уже не вернется. Позже выяснилось, что Чернышов просто в командировке.

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