Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 25 июня, снизился на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменными на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 июня, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 25 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 48,51 грн за один евро, то есть гривня потеряла 49 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 9 копеек и составляет 42,08 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,53 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 6 копеек и составляет 48,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

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