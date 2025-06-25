Истребитель четвертого поколения Су-35 начали эксплуатировать в 2014 году.

Государственная корпорация "Ростех" передала российской армии очередную партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

"ОАК (входит в состав "Ростеха", - УНИАН) отправила в войска очередные новые истребители поколения 4++ Су-35С", - говорится в официальном заявлении.

Уже по традиции российская сторона не называет количества переданных самолетов. При этом бортовые номера на официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Видео дня

Судя по обнародованным фото, российская армия, вероятно, получила по меньшей мере два новых Су-35С.

Отметим, что это не первая партия истребителей Су-35, переданная в этом году: о предыдущей УНИАН сообщал еще в марте. Скорее всего, тогда речь также шла о нескольких боевых машинах.

Су-35С - справка

Истребитель четвертого поколения Су-35 начали эксплуатировать в 2014 году. В отличие от Су-57, это действительно массовый самолет - за все годы построили более 120 таких истребителей.

Су-35 разработали на основе советского Су-27. Главными отличиями от последнего является новая бортовая электроника и способность нести более широкий арсенал оружия.

Известно, что Су-35 выступает носителем новой российской ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, дальность которой может составлять около 200 км (300 км, если верить россиянам). Другими носителями этого оружия выступают Су-30СМ2 и МиГ-31БМ.

Для уничтожения целей на земле Су-35 может использовать ракеты "воздух-поверхность", а также высокоточные бомбы (например, КАБ-500 и КАБ-1500). Общая масса боевой нагрузки Су-35 составляет 8000 кг.

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