После того, как вопрос с Гренландией остался в прошлом, Украина и ее союзники надеются на прогресс и возобновление внимания к Киеву.

США продолжили переговоры между Россией и Украиной в попытке восстановить темп, утраченный из-за Гренландии, которая отодвинул на второй план дискуссии о будущем Киева.

Как пишет Politico, решение президента США Дональда Трампа встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским свидетельствует о возобновлении усилий по достижению мира.

Издание отметило, что ситуация вокруг Гренландии вселила в Украину и ее союзников надежду на то, что этот раунд переговоров может привести к более значимому прогрессу в прекращении войны.

"Однако мало признаков того, что Россия уступила своим требованиям за этот период", - констатировали журналисты.

"Когда американцы говорят, что им угрожает Россия в Гренландии, мы отвечаем американцам: хорошо, мы понимаем это беспокойство, но лучший и наиболее эффективный способ - это победить РФ в Украине, там у нас линия фронта, наша общая линия фронта", - сказал литовский депутат Зигимантас Павилионис.

Издание отметило, что даже если США и Европа нашли выход из ситуации с Гренландией, ущерб будет необратимым. Европейский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что теперь появилось "много разочарования и сожаления" по поводу разногласий вокруг Гренландии, которые переросли в дискуссии о том, насколько можно доверять усилиям США в отношении Украины.

"Потеря веры и доверия к США очень глубока. Поэтому, пока не будут ратифицированы Конгрессом гарантии безопасности для Украины, будет трудно воспринимать всерьез какие-либо обещания или обязательства Трампа", - объяснил чиновник.

Издание добавило, что неясно принесут ли встречи по Украине на этой неделе какие-либо новые предложения, помимо тех, которые уже были отвергнуты Кремлем К тому же Зеленский сказал, что у него была "хорошая встреча" с Трампом в Давосе, но посетовал, что многое зашло в тупик.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф в Давосе заявил, что переговоры по Украине сосредоточены вокруг одного вопроса, но не уточнил какого.

Хотя западная разведка указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, Уиткофф все равно оптимистичен на счет возможности достижения компромисса с главой Кремля.

При этом команда Трампа пытается заставить Украину пойти на жеские уступки Кремлю, заманивая ее якобы огромными экономическими выгодами.

На это положение дел Зеленский ответил в Давое. Он подчеркнул, что США и Европа должны быть готовы оказать большее давление на Россию:

"Россияне должны быть готовы к компромиссу. Все должны быть готовы, не только Украина", - отметил глава государства.

Переговоры по Украине

15 января Путин заявлялл, что окончания войны в Украине нужно добиться как можно скорее, но сказал, что "продолжит последовательно добиваться своих целей".

22 января после встречи с Путиным в Москве Уиткофф и и зять Трампа Джеррад Кушнер отправятся в Абу-Даби на первые с начала войны трехсторонние переговоры между американскими, российскими и украинскими переговорщиками.

