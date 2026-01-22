Виткофф анонсировал визит в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф скоро посетит Киев.
Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE после Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе.
На вопрос журналистки, когда Виткофф посетит Киев, он ответил кратко: "В ближайшее время", отказавшись от деталей относительно конкретной даты визита.
Кроме того, во время выступления на Украинском завтраке Виткофф отметил, что после встречи в Москве мирные переговоры продолжится в Абу-Даби.
"Сегодня вечером едем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы", - сказал он.
Что предшествовало
Напомним, что украинская делегация провела встречу со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом в Давосе. Основными темами переговоров стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.
Кроме того, Виткофф заявил, что настроен оптимистично в связи с попытками достичь мира в украинско-российской войне и осталось решить только один вопрос.