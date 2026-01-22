Виткофф анонсировал визит в Киев

Специальный представитель Трампа не уточнил, когда это произойдет, но намекнул, что посетит украинскую столицу "в ближайшее время".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф скоро посетит Киев.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE после Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе.

На вопрос журналистки, когда Виткофф посетит Киев, он ответил кратко: "В ближайшее время", отказавшись от деталей относительно конкретной даты визита.

Кроме того, во время выступления на Украинском завтраке Виткофф отметил, что после встречи в Москве мирные переговоры продолжится в Абу-Даби.

"Сегодня вечером едем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что украинская делегация провела встречу со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом в Давосе. Основными темами переговоров стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Виткофф заявил, что настроен оптимистично в связи с попытками достичь мира в украинско-российской войне и осталось решить только один вопрос.

