Путин заговорил о мире, но пригрозил Украине продолжением войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что урегулирования войны в Украине нужно добиться как можно скорее. Тем не менее, он добавил, что Москва "продолжит последовательно добиваться своих целей". Его слова цитируют росСМИ.

Путин во время выступления на церемонии приема верительных грамот у послов 34 стран в Кремле предложил "вернуться к предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности". Он также заявил, что РФ "выступает за укрепление центральной роли ООН, так как императивы Устава ООН сейчас востребованы как никогда".

Кроме того, российский диктатор в очередной раз обвинил Украину в том, что это якобы она виновата в том, что война продолжается. По его словам, Киеву нужно понять необходимость устойчивого мира.

"Кризис вокруг Украины стал прямым следствием интересов России и создания угроз нашей безопасности, продвижения НАТО к нашим границам, несмотря на публично данные нам обещания", - сказал Путин.

Также российский диктатор пожаловался на то, что ситуация на международной арене "все больше и больше деградирует". По его словам, дипломатия подменяется односторонними, причем весьма опасными действиями.

Трамп считает, что в затягивании войны в Украине виноват не Путин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. По его словам, Киев якобы еще не готов заключать сделку.

Трамп добавил, что США "должны убедить" президента Украины Владимира Зеленского поддержать мирное соглашение. На вопрос о том, почему, по его мнению, украинский президент затягивает переговоры, президент США не стал вдаваться в подробности.

