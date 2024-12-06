По его словам, сейчас не время для публичного обсуждения таких планов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос участия военных ФРГ в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым.

"Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", - заявил чиновник, которого цитирует DW.

По его словам, пока не время для публичного обсуждения таких планов и решение об участии бундесвера в миротворческой миссии будет зависеть от "условий, которые сложатся".

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"Сейчас есть много "если" и "в случае". Если будет достигнут мир, и если потом кто-либо - кто бы это ни был - предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия сторон, которые сейчас воюют", - добавил министр.

Таким образом Писториус прокомментировал предложение главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которое в СМИ расценили как поддержку участия Германии в миротворческой миссии.

Эти вызвало резкую критику от лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Он подчеркнул, что это "безответственное занятие распространять такие спекуляции в это время". Политик утверждает, что сейчас никто не ставит такого вопроса.

Отправка войск НАТО в Украину

Недавно Le Monde написала, что в Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину. В то же время издание The Times писало, что НАТО не захочет отправлять свои войска в Украину, поскольку если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания, могут быстро быть втянутыми в войну.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границы Украины в случае будущего прекращения огня с Россией.

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