Она отметила, что это рассматривается как дополнение к другим гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает отправки немецких солдат в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня.

Как пишет Welt, Бербок заявила, что возможность международного военного присутствия для обеспечения прекращения огня рассматривается как дополнение к другим гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО.

Отвечая на вопрос о возможной роли Германии в этом вопросе, она сказала, что Германия, конечно, "сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем".

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Как отмечает репортёр BILD Петер Тиде, это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа.

Отправка войск НАТО в Украину

Недавно Le Monde написала, что в Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину. В то же время издание The Times писало, что НАТО не захочет отправлять свои войска в Украину, поскольку если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания, могут быстро быть втянутыми в войну.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границы Украины в случае будущего прекращения огня с Россией.

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