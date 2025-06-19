Путин заверил, что Россия якобы "пытается закончить боевые действия в Украине".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее он сомневается в легитимности украинского лидера. Его слова цитируют росСМИ.

"Мы готовы встречаться... Я готов встречаться со всеми, в том числе с Зеленским... Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога, пусть это будет Зеленский", - сказал Путин в разговоре с журналистами.

По словам Путина, главный вопрос заключается в том, кто будет подписывать документы. Российский диктатор снова говорил о том, что Зеленский якобы "нелегитимен".

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Более того, Путин пригрозил "ухудшением ситуации для Украины", если Киев откажется договариваться с Москвой.

"Не будут договариваться - ситуация, возможно, еще изменится, в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", - заявил глава Кремля.

Также Путин заверил, что Россия якобы "пытается закончить боевые действия в Украине". Он добавил, что новый раунд переговоров между украинской и российской сторонами может состояться после 22 июня.

Трамп высказался о переговорах Украины и России

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" поведением России и Украины. По его словам, стороны уже могли бы достичь договоренностей, но решили продолжить боевые действия.

Также Трамп в очередной раз говорил о больших потерях в войне со стороны России и Украины. Он заверил, что США смогут урегулировать этот конфликт.

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