Рютте начал кадровые чистки в НАТО, чтобы угодить Трампу, - Politico

Предполагается ликвидация десятков должностей, в том числе среди личных помощников генсека.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал масштабную реорганизацию альянса, предусматривающую сокращение десятков должностей в штаб-квартире в Брюсселе. Решение принято на фоне все более громких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из НАТО и призывов к повышению эффективности работы организации, пишет Politico.

Предполагается, что будут ликвидированы два из восьми международных отделов - в частности Отдел публичной дипломатии (пресс-служба НАТО) и Отдел исполнительного управления (ответственный за персонал).

Кроме того, отменены должности помощников генерального секретаря, которые возглавляли соответствующие структуры.

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Десятки работников потеряют работу, часть из них, вероятно, переведут на другие должности или снова будут набирать на контрактной основе.

Эти шаги имеют целью "оптимизировать деятельность" НАТО и повысить гибкость в принятии решений. Рютте уже называют "шептуном Трампа" за его способность влиять на американского президента. Его задача - убедить США оставаться в структуре НАТО, сохраняя при этом экономическую эффективность.

"Рютте меняет структуру вспомогательного персонала в соответствии со своими приоритетами: реинвестирование в оборону и максимальная эффективность", - отметил исследователь безопасности Александр Маттелаер.

Ожидается, что реформы Рютте станут важным аргументом во время саммита НАТО в Гааге, где будут обсуждаться дальнейшие действия альянса в условиях глобальной нестабильности - в частности войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Угрозы Трампа по выходу из НАТО

Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Перед своим переизбранием он угрожал выходом США из Альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны.

В 2024 году Трамп заявил, что не будет защищать государства-члены, которые "не платят", и даже пригрозил: "Я скажу России: делай что хочешь".

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не имеет никаких сомнений в преданности США Североатлантическому альянсу. По его словам, Трамп четко ответил ему в частном разговоре, что не планирует выходить из НАТО.

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