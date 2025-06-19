США планируют увеличить объем экологически чистых видов топлива, добавляемых в бензин и дизель.

Цены на пальмовое и соевое масло резко выросли после того, как конфликт между Израилем и Ираном привел к росту цен на энергоносители. Администрация Трампа предложила увеличить количество биотоплива, добавляемого в дизель и бензин.

Газета Financial Times пишет, что соевое масло подорожало на 11%, достигнув максимального уровня с октября 2023 года - более 55 центов за фунт или около 0,45 кг. Пальмовое масло, которое в этом году дешевело из-за переизбытка предложения, на этой неделе подорожало более чем на 6% - до почти 962 долларов за тонну.

Эти пищевые масла пользуются спросом на фоне поиска более дешевых источников энергии, вызванного ростом цен на нефть марки Brent примерно на 8% с момента начала Израилем авиаударов по Ирану.

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"Основным фактором этого скачка являются цены на энергоносители, цены на нефть, из-за этого конфликта", - сказал стратег по сырьевым товарам в сингапурской брокерской компании Phillip Nova Даррен Лим.

Он добавил, что цены на пищевое масло следуют за ценами на зерно и нефть.

"Более высокие цены на энергоносители повышают затраты на производство пальмового масла, а также потенциальный спрос на биотопливо, поскольку оно выступает в качестве альтернативного источника энергии", - объяснил эксперт.

Росту цен также способствовало предложение Агентства по охране окружающей среды США увеличить объем биотоплива, которое нефтеперерабатывающие заводы должны добавлять в дизельное топливо и бензин, на 8% до рекордных 24,02 млрд галлонов в следующем году.

План предусматривает увеличение целевого объема дизельного топлива на основе биомассы на 67% до 5,61 млрд галлонов. Это превышает 5,25 млрд галлонов, которые предложили американскими нефтяными и биотопливными компаниями в начале этого года, и стало приятной неожиданностью для сырьевых трейдеров.

Устойчивые высокие цены на ископаемое топливо исторически стимулировали инвестиции в более дешевые альтернативные источники энергии, в том числе биотопливо.

Цены на нефть и газ - последние новости

Цены на нефть 18 июня снова выросли на фоне опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки "черного золота", и в ожидании решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов до 76,71 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 35 центов до 75,19 доллара за баррель.

При этом цены на газ в Европе растут шестой день подряд, потому что конфликт между Израилем и Ираном вызывает опасения по поводу судоходства через Ормузский пролив. Так, фьючерсы выросли на 1,4%, приблизившись к отметке 40 евро за мегаватт-час.

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