Аналитики предполагают, что "пакет неядерного сдерживания" России, предложенный Зеленским, скорее всего, включает в себя базирование западных сил на украинской территории в долгосрочной перспективе.

НАТО не захочет отправлять войска в Украину. Как пишет The Times, в том случае, если "их убьют российские войска", такие страны, как Великобритания, могут быстро оказаться втянутыми в войну, что приблизит регион к Третьей мировой.

Издание напомнило, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в представленном Верховной Раде плане победы предложил "разместить на своей территории комплексный неядерный пакет стратегического сдерживания" России.

Пакет неядерного сдерживания России - что включает

Военный аналитик и бывший офицер британской армии Джастин Крамп предположил, что указанный "пакет неядерного сдерживания", скорее всего, включает в себя базирование западных сил на украинской территории в долгосрочной перспективе. При этом он напомнил, что до широкомасштабного вторжения РФ учебные войска НАТО были выведены из Украины "из-за страха подвергнуться нападению".

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На прошлой неделе сообщалось о том, что в Великобритании рассматривают возможность отправки своих войск обратно на запад Украины для обучения украинских военных, говорится в статье:

"Однако пока такие планы не согласованы, поскольку Великобритания и другие страны обеспокоены риском, которому подвергаются их войска в Украине".

Кроме того, The Times пишет, что, по мнению аналитиков и военных источников, "пакет неядерного сдерживания" Зеленского может включать в себя различные меры и виды оружия, такие как "разработка баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение закаленных в боях украинских сил".

"Я полагаю, что Зеленский имеет в виду дальнобойное высокоточное оружие, такое как неядерные баллистические и крылатые ракеты и истребители с управляемыми боеприпасами, сбрасываемыми с воздуха", - отметила народный депутат Украины и заместитель главы делегации страны в НАТО Соломия Бобровская.

По мнению украинского военного источника, Зеленский также имел в виду разработку возможностей дальнего удара. А это или увеличение поставок западных ракет, или производства на территории Украины оружия большей дальности, которое не будет подчиняться никаким ограничениям Запада.

План победы Украины - что сообщалось

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде план победы.

По его словам, указанный план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Президент акцентировал, что все пункты рассчитаны по времени "очень конкретно": "Первые четыре - это время войны, чтобы ее закончить. Пятый пункт - на время после войны, чтобы гарантировать безопасность".

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