Напряженность между Израилем и Ираном ухудшает настроение.

В четверг, 19 июня, доллар укрепился на фоне спроса на безопасные активы. Рост произошел в связи с угрозой расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможным участием в нем США.

Издание Reuters пишет, что после сдержанного начала торгов в Азии доллар укрепился по всем направлениям, оказав сильное давление на рисковые валюты после появления сообщения о том, что американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.

Австралийский доллар упал на 0,5%, но общее снижение составило 0,3% до 0,6489 доллара, а новозеландский доллар подешевел на 0,5% до 0,5998 доллара. Валюты развивающихся рынков также испытывали трудности, южнокорейский вон ослаб на 1%.

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Быстрое нарастание геополитической напряженности привело к тому, что доллар быстро вернул себе статус безопасной валюты, укрепившись по отношению к иене, евро и швейцарскому франку.

Евро достиг недельного минимума и в последний раз был слабее на 0,25% - 1,1455 доллара, что означает падение на 0,8% за неделю, самое большое недельное падение с февраля. Йена в последний раз стоила 145,13 за доллар.

Фунт стерлингов подешевел на 0,14% до 1,3403 доллара в преддверии решения Банка Англии, который, как ожидается, оставит ставку без изменений.

Индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,11% до 99 и был на пути к росту примерно на 0,9% за неделю, что является самым сильным еженедельным показателем с конца января.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 47,90 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 12 копеек.

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