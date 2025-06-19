Израиль ударил по тяжеловодному ядерному реактору в 150 километрах от Тегерана.

Израиль и Иран обменялись новыми ударами, есть жертвы и разрушения. Как пишет Associated Press, утром в четверг иранская ракета попала в медицинский центр Сорока, который обслуживает около 1 миллиона жителей юга Израиля.

Сообщается, что несколько частей медицинского центра были повреждены, в отделении неотложной помощи лечат несколько легких травм. Больница была закрыта для всех новых пациентов, за исключением случаев, угрожающих жизни.

акже от атак пострадал многоквартирный жилой дом в Тель-Авиве и другие объекты в центральном Израиле. По данным израильской спасательной службы Magen David Adom, ранено не менее 40 человек.

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Израиль, тем временем, нанес удары по неработающему иранскому ядерному реактору в Араке, пишет Newsweek.

"В рамках ударов и в рамках широких усилий по предотвращению получения иранским режимом ядерного оружия объектом ударов стал ядерный реактор в районе Арака в Иране, включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что для атаки в ночь на 19 июня были задействованы 40 самолетов ВВС Израиля.

Тяжеловодный реактор в Араке находится в 250 километрах к юго-западу от Тегерана

Как отмечает AP, тяжелая вода помогает охлаждать ядерные реакторы, при этом она производит плутоний в качестве побочного продукта, который потенциально может быть использован в ядерном оружии. Это дало бы Ирану еще один путь к бомбе помимо обогащенного урана, если бы он решил заняться этим оружием.

Иранское государственное телевидение также сообщило об атаке на объект в Араке, заявив, что "никакой радиационной опасности вообще нет".

Иран и Израиль - новости

Как сообщал Bloomberg, чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни. При этом некоторые из источников Bloomberg указали, что нанесение ударов планируется уже в ближайшие выходные. По словам одного из них, высшее руководство нескольких федеральных агентств также начало готовиться к атаке.

Также сообщалось, что конфликт между Ираном и Израилем обеспокоил специалистов из-за рисков для ключевых морских путей на Ближнем Востоке. Этот регион жизненно важен для мировых поставок нефти. Ормузский пролив - водный путь, где Иран имеет огромное влияние, обрабатывает около четверти мировой торговли нефтью и является одной из главных проблем.

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