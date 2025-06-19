Это одна из самых мощных неядерных бомб в мире - 13 600-килограммовая GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator.

США могут вмешаться в войну Израиля с Ираном, чтобы использовать 13-тонную сверхбомбу для уничтожения ключевой ядерной базы страны, пишет Axios.

Речь идет об одной из самых мощных неядерных бомб Соединенных Штатов - 13 600-килограммовой GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Только США обладают этой бомбой, способной пробивать сверхглубокие защищенные объекты. Иранский ядерный объект в Фордо, который расположен под толстым слоем горных пород, недоступен для обычной израильской авиации. MOP - единственное неядерное оружие, способное уничтожить эту цель.

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Что известно об этой бомбе

MOP - сверхточная авиабомба, разработанная для уничтожения оружия массового поражения в глубоко защищенных объектах.

Ее могут сбросить с бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, которые могут действовать беспрепятственно на большом расстоянии.

По словам экспертов, для гарантированного уничтожения Фордо может потребоваться прицельное применение не менее двух таких бомб.

Вооруженное вмешательство США будет беспрецедентным шагом. Никогда раньше MOP не применяли в реальном конфликте. Но ситуация вокруг Ирана, в частности его ядерная программа, которую Израиль стремится уничтожить полностью, может заставить Вашингтон пойти на этот шаг.

Израиль против Ирана

Израиль нанес серии массированных авиаударов по территории Ирана, уничтожив критическую ядерную и ракетную инфраструктуру. Иран ответил сотнями ракет и беспилотников, но большинство были перехвачены. Погибли сотни людей с обеих сторон, преимущественно гражданские.

Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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