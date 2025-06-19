РФ теряет 'друга' на Ближнем Востоке, Путин сейчас критически уязвим, - журналист

Российский диктатор теряет на Ближнем Востоке уже второго стратегического партнера. Это тяжелый удар для его режима.

Менее чем через год после падения режима Башара Асада в Сирии президент России Владимир Путин рискует потерять еще одного стратегического союзника на Ближнем Востоке - Иран. Мощная атака Израиля на иранскую военную инфраструктуру не только пошатнула позиции Тегерана, но и создала реальную угрозу для военного сотрудничества Москвы и Тегерана, пишет журналист Кон Кофлин для The Telegraph.

Со времени провала первоначальных планов так называемой "спецоперации" в Украине, Кремль активно укреплял связи с Ираном. После визита Путина в Тегеран в 2022 году Россия начала активно получать иранские беспилотники и ракеты, которые были использованы для атак на украинскую инфраструктуру. В январе 2025 года Москва и Тегеран подписали стратегическое соглашение о 20-летнем партнерстве.

Однако недавнее масштабное военное наступление Израиля поставило под угрозу способность Ирана поддерживать Россию. Армия обороны Израиля уничтожает производство и пусковые установки дронов и ракет, что уже привело к значительному снижению иранской огневой активности. Если Иран не сможет обеспечить даже собственную оборону, он вряд ли сможет в дальнейшем поддерживать российские войска.

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Кроме того, события в Иране ставят Путина в сложное положение перед его давним партнером, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Кремль вряд ли пойдет на открытую конфронтацию с Израилем, несмотря на соглашение с Ираном о взаимной помощи в случае нападения.

Ситуация также вызывает беспокойство среди других союзников Тегерана - Северной Кореи и Китая. Военная кампания Израиля может поставить крест на многолетних партнерствах, в частности энергетических договоренностях Пекина с Ираном.

Израиль против Ирана

Как сообщал УНИАН, Израиль нанес серии массированных авиаударов по территории Ирана, уничтожив критическую ядерную и ракетную инфраструктуру. Удар стал ответом на рост ядерных угроз со стороны Тегерана. Иран ответил сотнями ракет и беспилотников, но большинство были перехвачены. Погибли сотни людей с обеих сторон, преимущественно гражданские.

Этот конфликт нанес серьезный удар по оборонительным возможностям Ирана. Его способность поддерживать союзников, в частности Россию в войне против Украины, оказалась под вопросом. Израиль достиг главной цели - парализовать иранское производство вооружений и сдержать ядерную программу. Конфликт вызвал беспокойство в регионе и втянул в ситуацию мировых игроков, в частности США, Китай и Россию.

Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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