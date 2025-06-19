Миллиардер отметил, что наследство получат все его дети, даже те, что зачаты в результате донорства спермы.

Миллиардер, основатель Telegram российского происхождения Павел Дуров признался, что недавно составил завещание.

"Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верным ценностям, которые я отстаиваю", - сказал он в интервью французскому журналу Le Point.

40-летний Дуров отметил, что его дети не получат доступа к его состоянию, пока не пройдет "30 лет с этого дня".

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Дуров желает, чтобы его дети "жили как нормальные люди", чтобы они научились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, а также "могли творить, а не зависели от банковского счета".

Миллиардер добавил, что у него 106 детей: шестеро официальных от трех женщин, остальные зачаты в 12 странах мира от донорства спермы. Наследство получат все. Более того, Дуров заявил, что один из его сыновей недавно родился, но он пропускает первые месяцы жизни малыша, ведь не может покинуть Францию без разрешения.

У Дурова проблемы - последние новости об аресте

Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже под Парижем Павла Дурова задержали по прибытии из Азербайджана. Его арестовали по запросу французской прокуратуры в рамках расследования киберпреступной деятельности.

Миллиардеру предъявили обвинения в содействии преступности, распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе сотрудничать с властями.

28 августа его освободили под залог 5-6 млн евро. Его обязали регулярно появляться в полиции и запретили покидать Францию. В марте 2025 года суд разрешил ему временно вернуться в Дубай.

После ареста Telegram усилил модерацию, убрал некоторые спорные функции и наладил сотрудничество с правоохранителями.

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