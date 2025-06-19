Катарина также назвала причину такого решения.

Украинская актриса и звезда фильма "Скажене весілля" Катарина Файн впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, девушка призналась, что завершила отношения с женихом Александром.

По словам Файн, они были вместе 10 лет. Однако в начале полномасштабной войны влюбленные решили пойти разными путями.

"Морально было очень тяжело. Это были мои первые отношения, моя первая любовь. Поэтому одно наложилось на другое. Даже не знаю, за что больше переживала: за то, что остановилась моя карьера, или за то, что мы разошлись", - рассказала Катарина в интервью kp.ua.

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Актриса добавила, что и раньше у них с экс-возлюбленным случались недоразумения в отношениях. Поэтому было несколько причин для расставания, о которых Катарина рассказала так:

"Война стала для нас окончательным катализатором, потому что у нас были определенные сложности в отношениях. Он не воспринимал полностью мою профессию, где-то ревновал, что-то ему не нравилось. А я - Водолей, и если верить в знаки, я человек, который очень любит свободу. Я не люблю, когда меня загоняют в какие-то рамки - это тебе можно, а это тебе нельзя. Знала, что все равно придет время, и мы не будем вместе. Было у меня такое внутреннее ощущение. Просто как люди, которые уже стали очень родными за столько лет вместе, мы пытались спасти эти отношения и оттягивали время".

После завершения отношений девушка много работала над собой, чтобы пережить сложный период. Однако отмечает, что и время помогло ей в этом.

"Я понимала, что мне надо достойно пройти этот этап, что не могла повлиять на эти процессы. Все - уже произошла война, все - мы разошлись, надо идти дальше. Я дала себе время пережить эту боль, потом сказала "стоп" - и начала выходить из этого тяжелого состояния. И у меня получилось", - подчеркнула Катарина.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-13" сообщила о разрыве отношений с бойфрендом.

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