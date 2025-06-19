Wizz Air запускает новые рейсы из Сучавы / коллаж УНИАН, фото instagram.com/wizzair, Марина Григоренко

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске сразу восьми новых рейсов из румынского города Сучава, являющегося ближайшим к Украине международным аэропортом.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из Сучавы можно будет полететь в такие города Европы:

  • Милан-Бергамо, Италия (с декабря 2025 года);
  • Венеция, Италия (с декабря 2025 года);
  • Болонья, Италия (с декабря 2025 года);
  • Карлсруэ/Баден-Баден, Германия (с декабря 2025 года);
  • Брюссель-Шарлеруа, Бельгия (с декабря 2025 года);
  • Бирмингем, Великобритания (с декабря 2025 года);
  • Ларнака, Кипр (с декабря 2025 года);
  • Вена, Австрия (с сентября 2025 года).
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Другие новые рейсы из соседних с Украиной стран

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск семи новых рейсов из румынских городов Брашов и Тимишоара с октября 2025 года.

Видео дня

Также с осени этого года венгерский лоукостер начнет летать по шести новым направлениям из Кишинева (Молдова).

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