Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске сразу восьми новых рейсов из румынского города Сучава, являющегося ближайшим к Украине международным аэропортом.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из Сучавы можно будет полететь в такие города Европы:
- Милан-Бергамо, Италия (с декабря 2025 года);
- Венеция, Италия (с декабря 2025 года);
- Болонья, Италия (с декабря 2025 года);
- Карлсруэ/Баден-Баден, Германия (с декабря 2025 года);
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгия (с декабря 2025 года);
- Бирмингем, Великобритания (с декабря 2025 года);
- Ларнака, Кипр (с декабря 2025 года);
- Вена, Австрия (с сентября 2025 года).
Другие новые рейсы из соседних с Украиной стран
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск семи новых рейсов из румынских городов Брашов и Тимишоара с октября 2025 года.
Также с осени этого года венгерский лоукостер начнет летать по шести новым направлениям из Кишинева (Молдова).
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