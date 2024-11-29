В Росси нафантазировали "коварный" план Запада, который стоит за этим заявлением, заявив, что Запад намерен якобы "фактически оккупировать Украину".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границы Украины в случае будущего прекращения огня с Россией. Как пишет Independent, Джонсон заявил, что ответственность за сохранение любого соглашения должна лежать на группе европейских миротворческих сил.

"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять россиянам. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, должны быть многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу [и] помогающие украинцам".

Он также подчеркнул, что не представляет, "чтобы такая европейская операция могла состояться без британцев"

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По словам Джонсона, западные страны должны гарантировать, что Россия не сможет просто перевооружиться и начать новое нападение на Украину в будущем, четко указав, какие гарантии безопасности предлагаются.

"Мы должны четко определить, какие гарантии безопасности мы считаем необходимыми. Единственное, что действительно работает, - это гарантия по статье 5 НАТО, которая сохраняет мир в Европе уже 80 лет", - отметил он.

В России крайне нервно отреагировали на такое заявление Джонсона

В Службе внешней разведки России уже нафантазировали "коварный" план Запада, который стоит за этим заявлением Джонсона. Там выдумали, что Запад намерен якобы "фактически оккупировать Украину под видом развертывания в стране миротворческого контингента", а затем поделить ее между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией.

"Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания", - фантазируют в российской разведке.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

Размещение войск НАТО в Украине - что известно

Недавно Le Monde написала, что в Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину.

В то же время издание The Times написало, что НАТО не захочет отправлять свои войска в Украину. Журналисты отмечают, если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания могут быстро быть втянутыми в войну.

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис заявил, что для отправки войск в Украину не нужно согласие всего НАТО.

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