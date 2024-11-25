В настоящее время нет официального разрешения на отправку обычных войск или частных подрядчиков в Украину, однако "уже несколько месяцев на столе лежат предложения".

По мере того как война в Украине вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний, пишет Le Monde со ссылкой на свои источники.

"Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречены, были возобновлены на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность", - говорится в статье.

Как отмечает издание, сценарий возможной отправки войск в Украину не был окончательно похоронен и в последние недели получил новый толчок благодаря визиту во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

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"Между Великобританией и Францией ведутся переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком смысле", - сообщил Le Monde британский военный источник.

Кроме того, издание указывает на многообещающее заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Так, в интервью Би-би-си 23 ноября он призвал западных союзников "не устанавливать и не выражать красных линий" в своей поддержке Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в регион, он сказал: "Мы не исключаем никаких вариантов.

Le Monde отмечает, что в настоящее время нет официального разрешения на отправку обычных войск или частных подрядчиков в Украину, однако "уже несколько месяцев на столе лежат предложения".

Так, одно из них касается Défense Conseil International (DCI), главного оператора Министерства обороны Франции по мониторингу экспортных контрактов на поставку французского оружия и передаче соответствующих военных ноу-хау.

"На 80 % состоящая из бывших военных, DCI готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как это уже делается во Франции и Польше. При необходимости она также могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев", - пишет издание.

Как отмечает Le Monde, возобновление дискуссий об отправке на Украину западных войск или частных подрядчиков происходит на фоне увеличения поставок в Украину дальнобойного оружия.

"Согласно источникам, украинцы не смогут использовать этот тип ракет без какой-либо поддержки Запада на местах. Британские Storm Shadows, как и французские Scalps, должны быть запрограммированы, прежде чем их можно будет установить на бомбардировщики Су-24, имеющиеся в распоряжении Украины", - пишет издание.

Западные войска в Украине

В феврале и марте этого года президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал возможности отправки войск в Украину. В частности, Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

В то же время, Венгрия и Германия отвергли идею отправки в Украину войск стран НАТО.

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