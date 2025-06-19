Прослужат до выхода на пенсию: названы 10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом

Среди автомобилистов распространено мнение, что японские производители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Это подтверждают и различные рейтинги надежности моделей.
В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны прослужить дольше новых автомобилей.
ТОП-10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом:
- Lexus LS400 (1996 год)
- Lexus LS460 (2009 год)
- Lexus RX 350 (2020 год)
- Lexus RX 450h (2010 год)
- Lexus GS 350 (2013 год)
- Lexus ES 350 (2012 год)
- Lexus LX 470 (2007 год)
- Lexus IS 350 (2006 год)
- Lexus GX 460 (2010 год)
- Lexus RC 350 (2015 год)
Lexus LS400 1996 года выпуска признали самой надежной моделью бренда. По словам экспертов, этот премиальный седан редко сталкивается с поломками.
В издании поделились, что 4,0-литровый атмосферный двигатель V8 1UZ-FE, которым оснащался Lexus LS400, является одним из самых надежных в истории бренда.
В издании напомнили, что журналист Мэтт Фарах владел Lexus LS400 с пробегом более 1,6 млн километров. Более того, этот автомобиль сохранил заводские двигатель и коробку передач.
Другие надежные автомобили
Ранее эксперты назвали 12 автомобилей с пробегом, которые прослужат дольше новых моделей. В рейтинг вошли как довольно старые модели, так и современные модели.
Кроме того, были названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.