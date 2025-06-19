Прослужат до выхода на пенсию: названы 10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом

Самой надежной моделью оказался седан 1996 года выпуска.

Среди автомобилистов распространено мнение, что японские производители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Это подтверждают и различные рейтинги надежности моделей.

В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны прослужить дольше новых автомобилей.

ТОП-10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом:

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Lexus LS400 (1996 год) Lexus LS460 (2009 год) Lexus RX 350 (2020 год) Lexus RX 450h (2010 год) Lexus GS 350 (2013 год) Lexus ES 350 (2012 год) Lexus LX 470 (2007 год) Lexus IS 350 (2006 год) Lexus GX 460 (2010 год) Lexus RC 350 (2015 год)

Lexus LS400 1996 года выпуска признали самой надежной моделью бренда. По словам экспертов, этот премиальный седан редко сталкивается с поломками.

В издании поделились, что 4,0-литровый атмосферный двигатель V8 1UZ-FE, которым оснащался Lexus LS400, является одним из самых надежных в истории бренда.

В издании напомнили, что журналист Мэтт Фарах владел Lexus LS400 с пробегом более 1,6 млн километров. Более того, этот автомобиль сохранил заводские двигатель и коробку передач.

Другие надежные автомобили

Ранее эксперты назвали 12 автомобилей с пробегом, которые прослужат дольше новых моделей. В рейтинг вошли как довольно старые модели, так и современные модели.

Кроме того, были названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

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