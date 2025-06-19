Украине нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

Украина хочет от саммита НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, фиксации реального прогресса в отношениях с Альянсом. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Накануне саммита в Гааге координируем позиции и ожидания Украины. Партнеры должны знать: сейчас ключевое - решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина - НАТО", - отметил Ермак.

По его словам, президент Украины очертил критически важные потребности обороны - прежде всего речь идет о дополнительных системах ПВО и ракетах к ним. "РФ усиливает террористические удары по гражданским, и наши партнеры должны ответить усилением защиты", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой обсудили координацию позиций для достижения справедливого и прочного мира.

Саммит НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Зеленский будет участвовать в саммите НАТО, если странами-членами Организации Североатлантического договора будут подготовлены сильные и конкретные решения для усиления Сил обороны Украины.

По данным СМИ, по итогам саммита могут принять коммюнике на одну страницу, самое короткое в истории, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу и не ссориться с ним.

Также саммит готовится таким образом, чтобы не допустить конфликтов между Трампом и другими лидерами. В связи с этим, взаимодействие между Трампом и Зеленским будет ограничено из-за риска публичной ссоры.

При этом, в итоговой декларации нынешнего саммита Украину упоминать не планируют, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой.

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