Цель ЕС состоит в том, чтобы получить больше прибыли.

Европейский Союз собирается извлечь сотни миллиардов дополнительных евро из замороженных российских активов. Средства планируют переместить в более рискованный инвестиционный фонд, что потенциально может увеличить помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что исполнительный орган ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро (около 229 миллиардов долларов) замороженных государственных активов РФ, которые хранятся в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд. По словам чиновников, он будет выплачивать более высокие проценты.

В издании объяснили, что цель ЕС состоит в том, чтобы получить больше прибыли и помочь удержать на плаву разрушенную войной экономику Украины. Эти активы были заморожены в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России.

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В издании подчеркнули, что этот шаг не приведет к полной конфискации российских активов. Против этого выступают несколько стран Евросоюза, включая Германию и Италию.

Чиновники в разговоре с журналистами заявили, что ЕС надеется избежать обвинений в нарушении международного права, используя только проценты и оставляя основной капитал нетронутым.

В издании напомнили, что в 2024 году члены группы промышленно развитых стран G7 согласились предоставить Украине 45 миллиардов евро (около 51,5 миллиарда долларов), которые были получены от инвестирования замороженных активов. Доля Евросоюза в кредите G7 составляет 18 миллиардов евро (около 20,6 миллиарда долларов) и будет выплачена до конца года.

Чиновники отметили, что министры финансов стран-членов ЕС начнут обсуждения этого вопроса уже 19 июня на неформальном ужине в Люксембурге.

В издании объяснили, что перенаправление замороженных активов РФ в более рискованный фонд позволит генерировать гораздо более высокую прибыль для Украины. Тем не менее чиновники не сообщили, какие именно инвестиции это могут быть.

По словам собеседников издания, еще одним потенциальным преимуществом этого шага является то, что это может стать полезной защитой от риска того, что Венгрия может наложить вето на продление санкций и фактически вернуть деньги РФ.

Макрон призвал направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные российские активы нужно направить на восстановление Украины после окончания войны. Тем не менее он подчеркнул, что пока нет "никакой правовой базы" для таких действий.

Макрон также отметил важность поддержки Украины, в частности в усилении украинской армии. По его словам, после заключения мирного соглашения, первоочередной гарантией безопасности должно стать укрепление Сил обороны Украины.

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