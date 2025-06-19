В списке есть Обезьяна и Крыса.

Представители шести китайских знаков Зодиака будут особенно удачными 19 июня 2025 года. Четверг под знаком Земляной Козы в месяце Водяной Лошади несет энергию освобождения. Удача проявляется не через приобретение, а через избавление от лишнего. Все, что уже не нужно, уходит, освобождая пространство для нового и лучшего, пишет YourTango.

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Коза

Возникает ощущение внутреннего покоя. То, что раньше беспокоило, теряет значимость. Может прийти неожиданный ответ, отмениться задача или разрешиться давняя ситуация. Это ощущается как легкость и заслуженная награда за внутренние усилия.

Свинья

Освобождение от прежних желаний приносит ощущение зрелости. Меняются приоритеты и появляется стремление к более реальному и ценному. Кто-то из близких может отреагировать на эти перемены, предложив новый путь, больше соответствующий настоящим стремлениям.

Дракон

Интуитивно приходит понимание: пора отпускать то, что перестало работать. Возможно, речь идет о роли, привычке или отношениях. Облегчение, а не сожаление, станет подтверждением, что сделан правильный шаг. И сразу вслед за этим появляется волна свежей энергии.

Обезьяна

Ясность заменяет колебания. Что-то завершится — по собственной инициативе или волей обстоятельств. Но даже внезапные повороты событий сыграют на руку. Признаком верного пути станет внутреннее спокойствие вместо привычной тревоги.

Крыса

Появляется возможность сохранить границы, не объясняясь. Раньше, возможно, было важно угодить. Но сейчас - момент увидеть: выбор в свою пользу не влечёт за собой катастроф. Вместо чувства вины приходит ясность, которая приносит новые возможности и улучшает настроение.

Петух

Интуиция подтверждается фактами. Если ранее было сложно принять решение, теперь всё становится очевидным. Подтверждение приходит через разговоры, неожиданные развязки или простые подсказки. Это позволяет перейти к новому этапу без внутреннего сопротивления.

Напомним, ранее астрологи назвали единственный знак Зодиака, которого ждет самый лучший год в жизни.

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