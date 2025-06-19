Она отмечат, что силовые тренировки помогли ее мышцам "засиять".

51-летняя Натали Бушо в детстве всегда была активной и занималась спортом, однако после рождения детей на определенное время забросила эти занятия. Однако после того, как ее сыновья пошли в школу, она снова записалась в спортзал и теперь, благодаря постоянным тренировкам заявляет, что чувствует себя более здоровой, чем когда-либо.

Меньше кардио, больше силовых

В течение многих лет Бушо считала, что самые эффективные тренировки — самые сложные, и выбивалась из сил на изнуряющем кардио.

Однако ее персональный тренер заставил ее пройти активную оценку метаболизма, чтобы узнать, теряет ли она жир или углеводы во время различных упражнений. Некоторые люди являются "сжигателями сахара", сжигая больше углеводов, чем жира во время тренировок, и оказалось, что Бушо принадлежит именно к этому типу людей.

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"Поэтому, когда стрелка весов не двигалась, это потому, что я тренировалась слишком интенсивно", — сказала она.

Она изменила свою программу тренировок, сосредоточившись меньше на быстрых кардио и больше на силовых тренировках, известных сжиганием жира. Она сказала, что заметила постепенную потерю веса в течение года, что помогло ее "мышцам засиять".

Теперь она обычно начинает свои занятия в спортзале с 20–30 минут кардио (на беговой дорожке, эллиптическом тренажере или гребном тренажере). Затем она переходит к нескольким силовым упражнениям для одной-двух частей тела в этот день, используя как штанги, так и гантели.

При этом она рассказала, что постепенно увеличивает интенсивность своих тренировок.

"Я думаю, очень, очень важно, чтобы мы не застряли, делая всегда одно и то же или поднимая один и тот же вес, потому что тогда изменений не произойдет", — сказала она.

Примерно каждые шесть недель она увеличивает вес, который поднимает, на 2–5 фунтов (1-2,5 кг) в зависимости от упражнения.

Чтобы увеличить объем кардио в течение дня, она также купила коврик для ходьбы в свой офис.

"Я легко начала делать от 10 до 12 000 шагов и почувствовала себя намного лучше, разумом, телом и душой", — сказала она.

Бушоу сказала, что ключ к постоянству — не слишком много думать и не отговаривать себя от тренировок, а также не беспокоиться о том, как они вписываются в рабочие задачи.

"Если вы слишком много думаете обо всем, вы застрянете", — сказала она. "Если вы просто возьмете на себя обязательство, например, "Это то, что я делаю, это часть моей рутины", вы сможете справиться с этим намного проще".

Ранее тренеры назвали самое важное упражнение для людей после 60. Для его выполнения не нужно посещение спортзала или какие-то особые навыки, однако оно даже эффективнее отжиманий и приседаний.

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