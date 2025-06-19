Мужчина также признался, что хочет помочь Анастасии с жильем.

Во время массированной российской атаки на Киев 17 июня пострадала су-шеф Владимира Ярославского и экс-фуд-продюсер шоу "МастерШеф" Анастасия. Она жила в доме, в который попала вражеская ракета.

На днях Владимир в своем Instagram рассказал о состоянии экс-коллеги. В частности, мужчина отметил, что Анастасия до сих пор находится в реанимации.

"Ее квартира уничтожена вместе с частью дома. Настя все еще в реанимации. Ей лучше, сознание лучше. Сейчас она в надежных руках: больница обеспечивает ее всем необходимым, и мы искренне благодарим медиков за это. Спасибо спасателям и всем неравнодушным людям, которые помогают. Но впереди очень долгий путь восстановления. И одно я знаю точно - Настя не осталась одна", - написал Ярославский.

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Судья "МастерШеф" добавил, что открыл сбор, чтобы помочь девушке и будет делать все необходимое для того, чтобы Анастасия снова имела жилье.

"Она потеряла все - в буквальном смысле. Квартиры нет. Вещей нет. Нет даже фото, посуды, чашки, книги. Все исчезло в одну ночь. И я очень хочу, чтобы когда Настя полностью придет в себя, она почувствовала не только боль, а еще и силу. Ту силу, которую вы ей даете. Настя обеспечена всем необходимым, а у меня формируется одна мечта, которую я хочу осуществить! Хочу, чтобы у Насти было жилье", - подчеркнул Владимир.

К слову, в ночь на 17 июня Россия запустила по Киеву и окрестностям около 200 дронов и много ракет. В результате атаки 27 человек погибли и много раненых.

Напомним, ранее украинские звезды вышли на связь после жуткой атаки на Киев.

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