Артист вспомнил споры в работе с продюсером.

Популярный украинский певец Макс Барских откровенно рассказал о сотрудничестве с режиссером и клипмейкером Аланом Бадоевым. В частности, артист признался, из-за чего у них могут возникнуть споры.

Не секрет, что Макс и Алан много лет работают вместе и создали не одну видеоработу. Однако, по словам исполнителя, иногда он может не соглашаться на идеи режиссера на съемочной площадке.

"Когда я понимал, что в каких-то экспериментальных образах я не чувствую, что это как-то близко ко мне, поэтому могут возникать какие-то споры или конфликты. Иногда Алан это понимает, иногда - не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими", - рассказал Макс на М1.

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Барских также вспомнил самую серьезную ссору с продюсером. Это произошло во время съемок клипа на песню "Берега".

"Мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали "Берега". Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. У нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа. Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", - добавил артист.

Напомним, ранее Макс Барских впервые рассказал об измене любимого человека.

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