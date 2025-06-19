Россияне возобновили механизированные атаки.

Россияне возобновили масштабные механизированные атаки на Торецком направлении, что может свидетельствовать о том, что они выбрали этот участок приоритетным для своего наступления. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 17 июня российские войска провели механизированную атаку численностью не менее взвода на этом направлении. Так, геолокационные кадры показывают, что россияне провели механизированную атаку к западу от Яблоневки (к западу от Торецка) с участием не менее трех бронемашин и четырех моторизованных транспортных средств, вероятно, вездеходов. Также сообщалось, что российские войска провели механизированную атаку численностью роты возле Константиновки и при этом ВСУ уничтожили 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств.

В ISW напоминают, что с зимы 2024–2025 годов механизированные атаки россиян стали более редкими, вероятно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники Россией. При этом российские войска все больше полагаются на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступлений.

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"Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта", - считают аналитики.

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Ранее в ОСУВ "Хортица" сообщали, что россияне пытаются взять в кольцо с трех направлений Константиновку Донецкой области. Сейчас вражеские войска пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления – через автомобильную трассу Покровск-Константиновка.

Также Трегубов рассказал о попытках РФ штурмовать в сторону Днепропетровской области. По его словам, враг пытается дойти до админграницы сразу с двух направлений. Трегубов добавил, что на фронте наблюдается нетипичное оживление российских войск.

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