Сотрудники ТЦК и полиция могут объявить военнообязанного в розыск за уклонение от мобилизации.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России. За уклонение от военной службы территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут объявить военнообязанных украинцев в розыск. Адвокат акционерного общества (АО) Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии Фокусу рассказала, как проверить, есть ли вы в розыске ТЦК и СП.

Можно ли объявлять военнообязанного в розыск

Она напомнила, что сотрудники ТЦК и полиция могут объявить военнообязанного в розыск за уклонение от мобилизации. Она напомнила, что это оправдано законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 38–39), постановления КМУ №921, которое регулирует ведение воинского учета, а также рядом приказов Министерства обороны Украины.

"В этих документах описаны механизмы контроля за военнообязанными, а также действия в случае их неявки без уважительной причины. Розыск, инициированный ТЦК и СП, - это одна из мер административного воздействия на военнообязанных, которые не выполняют свои обязанности, определенные законом во время мобилизации или ведения воинского учета", - подчеркнула адвокат.

Видео дня

Как проверить, находится ли человек в розыске ТЦК

Мостовая поделилась, что есть два способа, которые позволяют проверить, находится ли человек в розыске ТЦК:

подать официальный запрос в ТЦК и СП по месту жительства;

воспользоваться сервисом "Резерв+".

Адвокат отметила, что для того, чтобы избавиться от статуса "в розыске", нужно лично явиться в ТЦК и СП, оплатить штраф после получения постановления о привлечении к административной ответственности, а затем обновить военно-учетные данные.

"Чтобы избежать неприятных штрафов, стоит помнить о необходимости соблюдения правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", - сказала Мостовая.

Как запускается процедура розыска

Юрист рассказала, что руководитель ТЦК и СП может обратиться в полицейские органы и подразделения, чтобы осуществить административное задержание и доставку в ТЦК и СП гражданина Украины, который уклоняется от мобилизации.

Мостовая отметила, что могут быть поданы следующие запросы:

о внесении лица в Единую информационную систему МВД;

о включении информации о военнообязанном в государственный реестр "Оберіг".

Мобилизация в Украине - важные новости

Ранее адвокат акционерного общества Evrikalaw Мирослава Мостовая рассказала, нужно ли идти в ТЦК и СП человеку с инвалидностью, если ему вручили повестку. Она напомнила, что такие лица не подлежат общей мобилизации, но им действительно может прийти повестка.

Кроме того, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил, планируют ли в нашей стране проводить всеобщую мобилизацию с 18 лет. Он подчеркнул, что мобилизационный возраст снижали только один раз - с 27 до 25 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: