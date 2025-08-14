За эти деньги будет закуплено оружие, которое в Европе не выпускается. В первую очередь речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Германия объявила о выделении $500 млн на закупку оружия и боеприпасов у США для Украины в рамках программы PURL.

Как говорится в пресс-релизе министерств обороны и иностранных дел Германии, за эти деньги будет закуплено оружие, которое в Европе или не производится, или может быть поставлено США быстрее, чем европейскими партнерами или Канадой.

"Это важнейшие противовоздушные средства. Они срочно нужны, чтобы защищаться от воздушных ударов РФ, которые убивают все больше гражданских по всей Украине", - говорится в заявлении министерств.

Немецкие власти отметили, что таким образом подчеркивают свою приверженность существенному укреплению поддержки Украины.

"Правительство Германии находится в тесном контакте с НАТО и союзниками по этому вопросу", - подчеркивается в сообщении.

Новый механизм закупки оружия для Украины

О новом механизме закупки оружия для Украины 14 июля сообщили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Предусматривается, что европейские страны НАТО будут покупать у США оружие и передавать Украине. Этот механизм получил название PURL, который переводится как "Список приоритетных потребностей Украины".

Первыми о выделении $500 объявили Нидерланды, на следующий день - 5 августа - столько же пообещали внести все вместе Дания, Норвегия и Швеция.

