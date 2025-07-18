Там отметили, что глава Белого дома не доволен ситуацией, которая сложилась в настоящее время.

Президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих намерений по прекращению войны РФ против Украины.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Она добавила, что Трамп - это человек, который будет принимать твердые решения.

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"Он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этой войны было реализовано", - отметила она и добавила, что в настоящее время Трамп "достаточно четко" выражает оценку ситуации и проявляет терпение.

При этом, как отметила Брюс, Трамп будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым оружием.

Представительница Госдепартамента отметила, что таким образом Трамп подтвердил свое желание положить конец кровопролитию в Украине и выразил разочарование в связи с отказом российского диктатора Владимира Путина, сделать это.

"Он недоволен и его нынешние действия, направленные на обеспечение Украины большим количеством оборонительного оружия, являются показателем этого", - подытожила Брюс.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

14 июля Трамп заявил, что дает Кремлю 50 дней на достижение мирного соглашения или прекращение войны против Украины.

В противном случае он пригрозил России и странам, которые покупают у нее нефть, ввести пошлины в размере 100%.

А вчера в Белом доме сказали, что произойдет после того, как закончатся эти 50 дней.

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