Гарантии безопасности будут сосредоточены на укреплении Вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, пишет издание.

США и Европа немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые пожелали остаться анонимными.

Отмечается, что гарантии безопасности будут сосредоточены на укреплении Вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности войск. При этом цель партнеров заключается в том, чтобы избежать требований России по ограничению численности Вооруженных сил Украины в рамках вероятного соглашения о прекращении войны.

В статье говорится, во время встречи в Белом доме 18 августа администрация США четко выразила свое обещание помочь гарантировать безопасность Украины, и эти переговоры пока развеяли беспокойство в Киеве и Европе, которое возникло после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Также источники рассказали изданию, что пакет гарантий безопасности для Украины будет базироваться на работе "коалиции желающих" - европейской группы во главе с Великобританией и Францией.

Формат гарантий безопасности еще предстоит определить, однако, по данным источников, лидеры выразили широкую поддержку "гарантиям вроде статьи 5 НАТО", предложенным премьер-министром Италии Джорджией Мелони, однако предостерегли, что точные детали и роль США сначала должны быть проработаны официальными лицами.

Как сообщал ранее УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Белом доме заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждают, однако обсуждают вопрос о гарантиях безопасности вроде "статьи 5". По его словам, "теперь будет более конкретно обсуждаться, что именно они будут означать".

Издание The Wall Street Journal рассказало, что президент США Трамп и европейские лидеры на переговорах договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украине. Ее должен возглавить государственный секретарь США Марко Рубио. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.

Также Рубио сообщил, что после заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от разных стран, не только от НАТО. При этом он отметил, что, по мнению самих украинцев, самые надежные гарантии безопасности в будущем - это сильные вооруженные силы.

