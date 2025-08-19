Уже есть ряд стран, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Рубио.

После заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от разных стран, не только от НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что любое суверенное государство в мире имеет право заключать союзы в сфере безопасности с другими странами, и Украина не является исключением.

"Это касается не только НАТО. У нас есть такие союзы с Южной Кореей, с Японией, у других стран есть такие союзы друг с другом. Это признали все, включая, кстати, впервые российскую сторону под давлением президента Трампа. Фактически, Украина после окончания конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - заявил он.

Рубио подчеркнул, что США будут работать с европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием таких гарантий безопасности, чтобі украина после заключения мирного соглашения "чувствовала себя в безопасности в будущем".

Он также отметил, что есть ряд стран, которые готовы "сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности".

При этом он отметил, что, по мнению самих украинцев, них самые надежные гарантии безопасности в будущем — это сильные вооруженные силы.

"Это еще одна динамика, которая изменилась. Мы больше не даем Украине оружие, мы больше не даем Украине деньги, мы теперь продаем ей оружие, а европейские страны платят за него НАТО", - подчеркнул госсекретарь США.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако обсуждается вопрос о гарантиях безопасности по типу "статьи 5".

Издание WSJ сообщает, что президент США Дональд Трамп и европейские лидеры на переговорах в Вашингтоне договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украине. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.

