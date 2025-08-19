После заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от разных стран, не только от НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.
Он подчеркнул, что любое суверенное государство в мире имеет право заключать союзы в сфере безопасности с другими странами, и Украина не является исключением.
"Это касается не только НАТО. У нас есть такие союзы с Южной Кореей, с Японией, у других стран есть такие союзы друг с другом. Это признали все, включая, кстати, впервые российскую сторону под давлением президента Трампа. Фактически, Украина после окончания конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - заявил он.
Рубио подчеркнул, что США будут работать с европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием таких гарантий безопасности, чтобі украина после заключения мирного соглашения "чувствовала себя в безопасности в будущем".
Он также отметил, что есть ряд стран, которые готовы "сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности".
При этом он отметил, что, по мнению самих украинцев, них самые надежные гарантии безопасности в будущем — это сильные вооруженные силы.
"Это еще одна динамика, которая изменилась. Мы больше не даем Украине оружие, мы больше не даем Украине деньги, мы теперь продаем ей оружие, а европейские страны платят за него НАТО", - подчеркнул госсекретарь США.
Гарантии безопасности для Украины
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако обсуждается вопрос о гарантиях безопасности по типу "статьи 5".
Издание WSJ сообщает, что президент США Дональд Трамп и европейские лидеры на переговорах в Вашингтоне договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украине. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.