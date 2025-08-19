На переговорах в Вашингтоне договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украины.

Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры на переговорах в Вашингтоне 18 августа договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украине. Ее должен возглавить государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Как отметило издание, в состав рабочей группы войдут советники по национальной безопасности и чиновники НАТО, которые будут работать над разработкой гарантий безопасности для Украины.

По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.

Также чиновники сообщили изданию, что США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам несколькими способами, "но не только разместить американские войска на местах".

В статье говорится, что в целом европейских чиновников "подбодрило" то, что гарантии безопасности Украине стали предметом обсуждения между США и союзниками.

Гарантии безопасности для Украины: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, на переговорах в Вашингтоне 18 августа европейские лидеры рассказали Трампу, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони озвучила предложение, "похожее на модель статьи 5 НАТО". Ее поддержал и британский премьер Кир Стармер.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины. В эфире Fox News он заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждают, однако обсуждают вопрос о гарантиях безопасности вроде "статьи 5". По его словам, "теперь будет более конкретно обсуждаться, что именно они будут означать".

