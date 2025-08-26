Эта стратегия уже успешно сработала для Трампа в нескольких странах.

Прочный мир в Украине может стать одним из самых значимых достижений президента США Дональда Трампа, однако для этого ему придется применить стратегию, которую он уже успешно использовал в других странах, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Трамп заявил, что президент Байден "не позволял Украине отвечать, а только защищаться". Это заявление вроде как явно намекало на то, что США моггут позволить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России. Такое предупреждение могло бы оказать давление на российского президента Владимира Путина, вынудив его сесть за стол переговоров.

Однако позже WSJ сообщила, что Пентагон запретил Украине использовать американское оружие именно для таких дальних ударов.

"Вето похоже, является последним шедевром Элбриджа Колби, главы стратегического отдела Пентагона.... Кто здесь главный в политике США в отношении Украины? Трамп заправляет этим шоу или человек вице-президента Джей Ди Вэнса в Пентагоне?", - задается вопросом издание.

Разрекламированный саммит на Аляске, похоже, ни к чему не привёл, кроме того, что Путину позволили предотвратить дальнейшее санкционное давление. Теперь Трамп заявляет, что ему нужно ещё две недели, чтобы решить, что делать и возлагает ответственность на обе стороны. Однако намерение Путина — уничтожить свободную Украину, и этот конфликт не будет урегулирован путём обмена земельными участками, отмечается в статье.

Таким образом, попытка Трампа уговорами склонить Путина к миру провалилась, и пора переходить к другой стратегии, которую президент США уже очень эффективно применял в разных странах, пишет WSJ:

"На этом этапе Трамп может смело заявить своим избирателям, что он изо всех сил пытался склонить Путина к миру. Попытка провалилась. Следующая стратегия, которая сработала для Трампа в других частях мира, называется "максимальным давлением". Чтобы положить конец войне, Трамп должен убедить Путина, что цена её продолжения слишком высока".

Трамп и Украина

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что считал, что российско-украинскую войну будет остановить очень просто, "но оказалось, что есть серьезные личностные конфликты". При этом он говорит, что в конце концов она будет урегулирована.

Кроме того, он заявил, что США больше не будут давать деньги для Украины. Американское оружие по запросу Киева будут покупать страны НАТО.

Тем временем издание NYP пишет, что Путин фактически "троллит" не только Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя "искусство отказа от сделки". При этом аналитики предупреждают: Путин рискует превратить "мирные сигналы" в Аляске в собственное унижение, если Трамп ответит силовыми шагами.

